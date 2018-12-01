Украина пообещала запустить Антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд Украины должен заработать до конца апреля 2019 года.

Об этом говорится в тексте меморандума правительства Украины с Международным валютным фондом.

Этот пункт включен в документ в качестве структурного маяка.

В меморандуме говорится, что до конца апреля 2019 года не менее 35 антикоррупционных судей должны быть назначены в соответствии с правилами и порядком, гарантирующими объективность и прозрачность процесса.