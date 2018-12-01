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На складе в Днепропетровской области обнаружены 15 тонн детонаторов к снарядам

Сегодня, 12:56 citynews.net.ua | Напечатать

На складе в Днепропетровской области обнаружены 15 тонн детонаторов к снарядамОколо 15 тонн детонаторов к снарядам обнаружили правоохранители на складе одного из предприятий в Никополе Днепропетровской области, - сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с детективами Главного следственного управления с привлечением взрывотехников и спасателей провели санкционированный обыск в складском помещении одного из предприятий Никополя 18 декабря.

В ходе обыска изъято около 15 тонн взрывателей к снарядам калибра 122 мм и 125 мм. Также правоохранители обнаружили кустарное оборудование, с помощью которого детонаторы могли разбирать на детали. Отмечается, что люди, которые осуществляли манипуляции с детонаторами, подвергали опасности не только себя, но и окружающих.

Главным следственным управлением начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция выясняет происхождение детонаторов и устанавливает лица, причастные к их хранению.


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