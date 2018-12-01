Украинцы смогут проводить перепланировку квартир без спецразрешения

Кабинет министров утвердил новый перечень строительных работ, для которых не нужны документы, дающие право на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. Соответствующий проект постановления разработан Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, - сообщает Правительственный портал.

"В прошлом году Минрегион разработал перечень несложных строительных работ, которые могут выполняться без получения разрешения на проведение работ и не требуют ввода в эксплуатацию. Это значительно упростило возможность устраивать, например, пандусы и другие средства доступности или заменять блоки балконов, окон, дверей. В этом году мы инициировали расширение этого перечня. В частности, если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ГАСК, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов", - отметил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Согласно постановлению, в перечень вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого здания или сооружения и помещений в них (выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и инженерные системы общего пользования), относящийся к объектам по классам последствий СС1 (незначительные последствия), СС2 (средние) и СС3 (значительные).

То есть эти изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов. Кроме того, например, можно делать перепланировку или переоснащение (без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции) торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров и других объектов, которые по классу последствий относятся к СС2 и СС3.

Как сообщалось ранее, 7 июня 2017 Кабинет Министров Украины принял постановление №406, которым утвердил Перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.