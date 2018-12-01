» » Украинцы смогут проводить перепланировку квартир без спецразрешения

Украинцы смогут проводить перепланировку квартир без спецразрешения

Сегодня, 12:41 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет министров утвердил новый перечень строительных работ, для которых не нужны документы, дающие право на их выполнение, и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию. Соответствующий проект постановления разработан Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, - сообщает Правительственный портал.

"В прошлом году Минрегион разработал перечень несложных строительных работ, которые могут выполняться без получения разрешения на проведение работ и не требуют ввода в эксплуатацию. Это значительно упростило возможность устраивать, например, пандусы и другие средства доступности или заменять блоки балконов, окон, дверей. В этом году мы инициировали расширение этого перечня. В частности, если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ГАСК, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов", - отметил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе.

Согласно постановлению, в перечень вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого здания или сооружения и помещений в них (выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и инженерные системы общего пользования), относящийся к объектам по классам последствий СС1 (незначительные последствия), СС2 (средние) и СС3 (значительные).

То есть эти изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов. Кроме того, например, можно делать перепланировку или переоснащение (без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции) торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров и других объектов, которые по классу последствий относятся к СС2 и СС3.

Как сообщалось ранее, 7 июня 2017 Кабинет Министров Украины принял постановление №406, которым утвердил Перечень строительных работ, не требующих документов, дающих право на их выполнение и по истечении которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:21

Боевики совершили три обстрела за день на Донбассе

Сегодня, 18:19

МВД нашло замену Луганскому патронному заводу

Сегодня, 18:16

Дело Ил-76: Суд рассматривает апелляцию генерала Назарова сначала

Сегодня, 16:44

РФ отказалась провести обмен заключенными

Сегодня, 16:43

Укрзализныця на месяц приостановила возврат билетов через интернет

Сегодня, 15:54

Укрзализныця на месяц приостановила возврат билетов через интернет

Сегодня, 14:46

Порошенко: РФ размещает танки на расстоянии 18 км от украинской границы

Сегодня, 14:02

Когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД

Сегодня, 13:40

Эпидемический порог заболеваемости превышен в девяти областях Украины

Сегодня, 13:31

Путин заявил, что силовые попытки вернуть Донбасс обречены на провал

Сегодня, 12:36

В ОРДЛО прибыл очередной гумконвой

Сегодня, 12:29

В ОРЛО столкнулись два микроавтобуса. Пострадали 4 человека

Новости Украины:

Сегодня, 18:23

Порошенко назвал предварительные итоги военного положения

Сегодня, 17:01

В Константиновке на пожаре погибли два человека

Сегодня, 16:40

Количество путешествующих украинцев возросло на 6%

Сегодня, 16:03

«Петров» и «Боширов» попали под санкции США

Сегодня, 15:39

Польша отзывает своего посла в Украине

Сегодня, 15:00

Минсоцполитики опровергло фейк о январских пенсиях

Сегодня, 14:40

Украина пообещала запустить Антикоррупционный суд

Сегодня, 14:02

Когда заработает фото- и видеофиксация нарушений ПДД

Сегодня, 13:40

Эпидемический порог заболеваемости превышен в девяти областях Украины

Сегодня, 12:56

На складе в Днепропетровской области обнаружены 15 тонн детонаторов к снарядам

Сегодня, 12:41

Украинцы смогут проводить перепланировку квартир без спецразрешения

Сегодня, 12:31

Украина вышла из «черного списка» стран, в которых пытают задержанных

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 