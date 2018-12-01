Украина вышла из «черного списка» стран, в которых пытают задержанных

Украина вышла из списка стран, имеющих системные проблемы со случаями пыток лиц во время задержания.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, передает Укринформ.

«Сейчас мы констатируем, что количество пыток во время задержания, количество фактов, когда на человека давят, уменьшилось в разы. Украина вообще вышла из черного списка стран, которые имеют системные проблемы с пытками при задержании граждан», - сказал Петренко.

Он объяснил это тем, что сейчас «каждый человек, которого задерживают правоохранительные органы, имеет право в течение двух часов получить адвоката, а к тому времени ни следователь, ни прокурор не вправе у этого человека брать любые показания, давить на него или шантажировать».

«Сейчас мы имеем очень хорошую практику с сотрудничеством новой полиции, с новыми правоохранительными органами по обучению следователей, каким образом им коммуницировать с адвокатами, юристами бесплатной правовой помощи», - отметил министр.

По его словам, за один год адвокаты системы бесплатной правовой помощи добились оправдательных приговоров для 500 человек, на которых «вешали» недорасследованные дела.