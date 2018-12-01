» » «Укрпочта»: Тариф на доставку пенсий пересмотрят летом

«Укрпочта»: Тариф на доставку пенсий пересмотрят летом

Сегодня, 09:13 citynews.net.ua | Напечатать

Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие 2019 правительство и Президент рассмотрят в июне.

Об этом «Укрпочта» сообщила в ответ на запрос Укринформа.

«Чтобы обеспечить стабильные выплаты пенсий в 2019 году, Укрпочта должна получить  500 млн грн, выделенных из госбюджета Пенсионному фонду: 250 млн грн – до конца января и еще 250 млн грн – до конца марта. Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие будет рассматриваться правительством и Президентом отдельно в июне 2019», - отмечают в компании.

Для увеличения доходов в 2019 году и избежания убыточности Укрпочта продолжит развивать каналы доставки отправлений, расширять сотрудничество с представителями рынка электронной коммерции и др.

Кроме того, сокращая расходы компании, в Укрпочте временно свернуты инфраструктурные проекты, кроме проведения текущих ремонтов почтовых отделений.

31 октября этого года Укрпочта сообщала, что за три квартала 2018 года увеличила чистый доход по основным направлениям деятельности на более 1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сообщалось, что несмотря на увеличение доходов, финансовый результат компании за 9 месяцев текущего года убыточен в размере 514 ,1 млн грн. Основной причиной убытков, по информации Укрпочты, является предоставление Пенсионному фонду Украины услуги доставки пенсий по тарифу 2004 года, что покрывает только 60% ее себестоимости.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:59

В Северодонецке спасатели задержали вора-домушника

Сегодня, 10:20

Оккупанты затягивают время пересечения гражданами блокпоста в Станице Луганской

Сегодня, 09:53

Геращенко предлагает перенести из Минска заседания ТКГ по Донбассу

Сегодня, 09:06

За сутки в зоне ООС зафиксировано 7 обстрелов

Вчера, 18:34

На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

Вчера, 18:30

В тюрьме на Львовщине умер россиянин, который воевал за «ЛНР»

Вчера, 17:59

Украина и ОБСЕ предложили 18 попытку перемирия на Донбассе

Вчера, 16:55

В Минске так и не договорились об освобождении заложников на Донбассе

Вчера, 15:46

Генштаб: Резервисты могут вернуться домой к рождественским праздникам

Вчера, 15:45

Турчинов сообщил, когда может завершиться ООС

Вчера, 14:52

Порошенко пообещал скорое возвращение Донбасса

Вчера, 14:30

Порошенко с Волкером договорились об ответе на агрессию РФ

Новости Украины:

Сегодня, 10:57

Ученица в Черноморске применила перцовый газовый баллончик в школе

Сегодня, 10:16

В Херсонской области из колонии сбежал осужденный

Сегодня, 09:52

Школьникам, которые долгое время болеют, позволили учиться в больнице

Сегодня, 09:13

«Укрпочта»: Тариф на доставку пенсий пересмотрят летом

Вчера, 18:27

Белорусская церковь запретила своим прихожанам молиться в ПЦУ

Вчера, 17:56

Аэропорт Борисполь вводит ограничение на импортные грузы

Вчера, 16:54

Суд оставил Зайцеву и Дронова под арестом

Вчера, 15:46

Генштаб: Резервисты могут вернуться домой к рождественским праздникам

Вчера, 14:54

В Одессу прибыл разведывательный корабль НАТО

Вчера, 14:28

Первый сельский приход на Буковине перешел в ПЦУ

Вчера, 13:59

В Карпатах выпало почти 80 см снега

Вчера, 13:38

С 1 января зарплаты преподавателей вузов вырастут на 20%

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 