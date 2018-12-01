«Укрпочта»: Тариф на доставку пенсий пересмотрят летом

Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие 2019 правительство и Президент рассмотрят в июне.

Об этом «Укрпочта» сообщила в ответ на запрос Укринформа.

«Чтобы обеспечить стабильные выплаты пенсий в 2019 году, Укрпочта должна получить 500 млн грн, выделенных из госбюджета Пенсионному фонду: 250 млн грн – до конца января и еще 250 млн грн – до конца марта. Вопрос финансирования услуги доставки пенсий на II полугодие будет рассматриваться правительством и Президентом отдельно в июне 2019», - отмечают в компании.

Для увеличения доходов в 2019 году и избежания убыточности Укрпочта продолжит развивать каналы доставки отправлений, расширять сотрудничество с представителями рынка электронной коммерции и др.

Кроме того, сокращая расходы компании, в Укрпочте временно свернуты инфраструктурные проекты, кроме проведения текущих ремонтов почтовых отделений.

31 октября этого года Укрпочта сообщала, что за три квартала 2018 года увеличила чистый доход по основным направлениям деятельности на более 1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сообщалось, что несмотря на увеличение доходов, финансовый результат компании за 9 месяцев текущего года убыточен в размере 514 ,1 млн грн. Основной причиной убытков, по информации Укрпочты, является предоставление Пенсионному фонду Украины услуги доставки пенсий по тарифу 2004 года, что покрывает только 60% ее себестоимости.