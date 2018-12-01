Аэропорт Борисполь вводит ограничение на импортные грузы

Международный аэропорт Борисполь в связи с большими сезонными объемами авиагрузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал для грузовых и пассажирских воздушных судов с 24 декабря по 4 января 2019 года.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, необходимость ограничения грузов возникла из-за резкого увеличения объемов авиагрузов за последние две недели.

Также в МА Борисполь заявляют, что ситуация обусловлена ​​недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период.

Экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без ограничений, уточнили в аэропорту.