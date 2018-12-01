Аэропорт Борисполь вводит ограничение на импортные грузы

Аэропорт Борисполь вводит ограничение на импортные грузыСегодня, 17:56
Международный аэропорт Борисполь в связи с большими сезонными объемами авиагрузов вводит временное ограничение прибытия импортных грузов на грузовой терминал для грузовых и пассажирских воздушных судов с 24 декабря по 4 января 2019 года.
Как сообщает пресс-служба аэропорта, необходимость ограничения грузов возникла из-за резкого увеличения объемов авиагрузов за последние две недели.
Также в МА Борисполь заявляют, что ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период.
Экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без ограничений, уточнили в аэропорту.