Суд оставил Зайцеву и Дронова под арестом

Киевский районный суд Харькова сегодня, 19 декабря, продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без залога виновникам ДТП в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 16 февраля 2019 года.

Об этом сообщает местное издание Харьков.UA.

Следующее заседание состоится завтра, 20 декабря. В частности, на нем суд заслушает ходатайство адвоката Дронова Сергея Перепела и экспертов, которые не пришли на заседание сегодня.

Отметим, что на суде в среду хотели заслушать специалистов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые должны определить была Зайцева под действием наркотических средств за рулем.

"Дать достоверную оценку, была ли Зайцева в состоянии наркотического опьянения, или под воздействием медицинских препаратов, не представляется возможным", - зачитал заключение экспертов судья Виктор Попрас.