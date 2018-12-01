» » В Карпатах выпало почти 80 см снега

В Карпатах выпало почти 80 см снега

Сегодня, 13:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Карпатах по состоянию на утро 19 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 79 см.

Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, на Сл Пожежевская температура воздуха утром составила -5,2 градуса мороза, высота снежного покрова составляла от 37 до 67 см, снег свежий, нестабильный. На Сл Плай несколько холоднее - температура воздуха составляла -7,5 градусов мороза, а высота снежного покрова - от 16 до 49 см, снег пылевидный свежий, умеренно и хорошо закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -10,8 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 79 см", - говорится в сообщении.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:46

Генштаб: Резервисты могут вернуться домой к рождественским праздникам

Сегодня, 15:45

Турчинов сообщил, когда может завершиться ООС

Сегодня, 14:52

Порошенко пообещал скорое возвращение Донбасса

Сегодня, 14:30

Порошенко с Волкером договорились об ответе на агрессию РФ

Сегодня, 13:16

На Луганщине судят мужчину, который пытал и посадил на цепь 10-летнего мальчика

Сегодня, 12:26

Украина подает новые данные в ЕСПЧ по агрессии РФ

Сегодня, 12:19

Украина в Минске в ходе встречи ТГК напомнит, что Крым - это Украина

Сегодня, 11:50

В Северодонецке полиция задержала кабельного вора

Сегодня, 10:50

Закон о дипломатической службе вступил в силу

Сегодня, 10:17

В ОРДЛО комплектуют водителей военной техники мирными жителями

Сегодня, 10:12

В Луганской области энергетики угрожают демонтировать кабели интернет-провайдеров в Лисичанске и Кременной

Сегодня, 09:00

Боевики вчера 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Новости Украины:

Сегодня, 15:46

Генштаб: Резервисты могут вернуться домой к рождественским праздникам

Сегодня, 14:54

В Одессу прибыл разведывательный корабль НАТО

Сегодня, 14:28

Первый сельский приход на Буковине перешел в ПЦУ

Сегодня, 13:59

В Карпатах выпало почти 80 см снега

Сегодня, 13:38

С 1 января зарплаты преподавателей вузов вырастут на 20%

Сегодня, 12:23

Киевстар, Vodafone и lifecell введут услугу по переносу номера

Сегодня, 12:22

В Киеве водитель маршрутки сбил пешехода и врезался в дерево

Сегодня, 11:48

Польша закрывает пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной

Сегодня, 10:49

МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины

Сегодня, 10:14

ЕСПЧ потребовал от РФ предоставить информацию о состоянии Гриба

Сегодня, 09:11

Из Украины выдворили очередного «вора в законе»

Вчера, 18:04

В Украине будут штрафовать за буллинг

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 