В Карпатах выпало почти 80 см снега

В Карпатах по состоянию на утро 19 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 79 см.

Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, на Сл Пожежевская температура воздуха утром составила -5,2 градуса мороза, высота снежного покрова составляла от 37 до 67 см, снег свежий, нестабильный. На Сл Плай несколько холоднее - температура воздуха составляла -7,5 градусов мороза, а высота снежного покрова - от 16 до 49 см, снег пылевидный свежий, умеренно и хорошо закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -10,8 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 79 см", - говорится в сообщении.