» » Польша закрывает пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной

Польша закрывает пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной

Сегодня, 11:48 citynews.net.ua | Напечатать

В официальном заявлении польских пограничников, опубликованном 18 декабря, указано, что пешеходный переход на этом пункте пропуска будет действовать только до конца этого года, сообщает Zaxid.net.

«В конце года заканчивается действие пилотного проекта по пешеходному пересечению границы на автомобильном пункте пропуска «Долгобичув-Угринов»... Временный характер обустроенной для пешеходного движения инфраструктуры создает много угроз и не позволяет продлить действие пилотного проекта в его нынешнем виде. Также, несмотря на увеличение времени ожидания пересечения границы людьми, которые путешествуют автобусом, оправданным является использование автобусных переездов по их прямому назначению», - говорится в сообщении польских пограничников.

Упоминание об использовании автобусных переездов по прямому назначению касается того, что пешеходный переход обустроили именно на полосе, которая изначально задумывалась для проезда автобусов на этом пункте пропуска.

Львовские пограничники пока не получали официальных документов о закрытии пешеходного перехода в Угринове.

«Действие эксперимента действительно заканчивается. Мы слышали о том, что пешеходный пункт пропуска намерены закрыть, но пока ждем официальные документы от польских коллег. Вероятно, завтра-послезавтра получим все документы и тогда будем знать точно, что будет с этим пунктом», - пояснила пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Ярослава Мельник.

Отметим, что открытый в 2014 году пункт пропуска «Угринов-Долгобичув» предназначен исключительно для пересечения границы автомобильным транспортом. Однако через год после открытия, летом 2015 года, там на 6 месяцев обустроили пеший переход.

С тех пор действие эксперимента постоянно продолжали. Не исключено, что так может произойти и на этот раз, поскольку часто эксперимент продолжали в последние несколько дней. Однако в официальном сообщении польских пограничников не упоминается о возможности продолжения этого эксперимента.

По данным пограничников, ежесуточно пешеходным переходом в пункте пропуска «Долгобичув-Угринов» пользуются около 850 человек. Добавим, что кроме этого пункта пешеходный переход на украинско-польской границе в пределах Львовской есть только в одном месте - в Шегинях.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:46

Генштаб: Резервисты могут вернуться домой к рождественским праздникам

Сегодня, 15:45

Турчинов сообщил, когда может завершиться ООС

Сегодня, 14:52

Порошенко пообещал скорое возвращение Донбасса

Сегодня, 14:30

Порошенко с Волкером договорились об ответе на агрессию РФ

Сегодня, 13:16

На Луганщине судят мужчину, который пытал и посадил на цепь 10-летнего мальчика

Сегодня, 12:26

Украина подает новые данные в ЕСПЧ по агрессии РФ

Сегодня, 12:19

Украина в Минске в ходе встречи ТГК напомнит, что Крым - это Украина

Сегодня, 11:50

В Северодонецке полиция задержала кабельного вора

Сегодня, 10:50

Закон о дипломатической службе вступил в силу

Сегодня, 10:17

В ОРДЛО комплектуют водителей военной техники мирными жителями

Сегодня, 10:12

В Луганской области энергетики угрожают демонтировать кабели интернет-провайдеров в Лисичанске и Кременной

Сегодня, 09:00

Боевики вчера 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Новости Украины:

Сегодня, 15:46

Генштаб: Резервисты могут вернуться домой к рождественским праздникам

Сегодня, 14:54

В Одессу прибыл разведывательный корабль НАТО

Сегодня, 14:28

Первый сельский приход на Буковине перешел в ПЦУ

Сегодня, 13:59

В Карпатах выпало почти 80 см снега

Сегодня, 13:38

С 1 января зарплаты преподавателей вузов вырастут на 20%

Сегодня, 12:23

Киевстар, Vodafone и lifecell введут услугу по переносу номера

Сегодня, 12:22

В Киеве водитель маршрутки сбил пешехода и врезался в дерево

Сегодня, 11:48

Польша закрывает пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной

Сегодня, 10:49

МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины

Сегодня, 10:14

ЕСПЧ потребовал от РФ предоставить информацию о состоянии Гриба

Сегодня, 09:11

Из Украины выдворили очередного «вора в законе»

Вчера, 18:04

В Украине будут штрафовать за буллинг

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 