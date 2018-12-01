МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины

Совет директоров Международного валютного фонда во вторник, 18 декабря, утвердил новую программу финансирования stand-by для Украины на 3,9 млрд долларов, сообщает пресс-служба Минфина.

Первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить в Украину до 25 декабря.

Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий Меморандума.

Программа stand-by, рассчитанная на 14 месяцев, заменит четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility), которая должна была завершиться в марте 2019 года. По программе EFF Украина могла получить около 17,5 млрд долларов, что составило бы 900% от квоты страны в МВФ. Но из-за невыполнения ряда реформ, в том числе в энергетическом секторе, график траншей был сдвинут. Последний раз МВФ перечислял нашей стране деньги в апреле 2017 года. Всего за время действия программы EFF Фонд предоставил Украине около 8,4 млрд долларов.

Все транши по новой программе поступят в международные резервы Национального банка.