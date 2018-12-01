ЕСПЧ потребовал от РФ предоставить информацию о состоянии Гриба

Европейский суд по правам человека призвал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Павла Гриба.

Об этом на странице в Faсebook сообщила адвокат Евгения Закревская.

По ее словам, ранее Украина подавала ходатайство по правилу 39 Конвенции о принятии срочных мер по обеспечению необходимой медицинской помощи Грибу.

«Суд затребовал у РФ предоставить медицинские документы относительно текущего состояния здоровья заявителя, относительно лечения, которое было назначено ему врачами во время содержания под стражей», - сообщила она.