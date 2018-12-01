В Мариуполе задержали банду вымогателей

Группа из восьми человек задержана за вымогательство денег у жителей Мариуполя, - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК Украины установлено, что в текущем году 8 жителей Мариуполя, среди которых гражданин Грузии и гражданин Королевства Марокко, угрожая убийством или применением физического насилия, требовали у местных жителей денежные средства в размере от 800 долларов США до 11 000 долларов США.

Во время передачи последней суммы средств в размере 5700 грн, которая проходила под контролем правоохранителей, злоумышленники были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди них выявлены лица, имеющие авторитет в криминальной среде города, ранее неоднократно судимые за совершение тяжких преступлений.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и решаются вопросы о сообщении задержанным о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.