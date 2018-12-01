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Денисова требует предоставить Клыху медицинскую помощь

Вчера, 17:04 citynews.net.ua | Напечатать

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием предоставить украинскому политзаключенному Станиславу Клыху медицинскую помощь.

Об этом сообщается в Facebook-странице Денисовой.

Аналогичное письмо она направила советнику президента РФ, председателю Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову.

Омбудсмен отметила, что обеспокоена неутешительными новостями о состоянии здоровья политзаключенного. В частности, сообщением о том, что состояние его здоровья критическое и есть подозрение на рак.

Также Денисова обеспокоена тем, что Клых заявил о намерении снова начать голодовку.

"Я срочно обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и Советника Президента РФ, Председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова с требованием немедленно принять меры по обеспечению медицинского ухода, а также диагностики и лечения болезней, о которых указал Станислав в своем письме", - написала омбудсмен


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