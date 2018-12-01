В Святогорске открылась резиденция Святого Николая

В Святогорске открылась резиденция Святого НиколаяВчера, 16:35
Резиденция Святого Николая заработала в Святогорске.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
В понедельник, 17 декабря, в канун праздников в Святогорске в оздоровительном комплексе "Жемчужина Донетчины" открылась резиденция Святого Николая. Более 1000 детей со всей области писали ему письма, перечисляя желанные подарки.
На территории резиденции разместили несколько локаций для фотографирования, а также 10 локаций с мастер-классами.
Святой Николай поздравил малышей с праздником сладкими подарками.
Работать резиденция будет и 21 декабря. А уже на следующий день она будет принимать новогоднюю смену детей.