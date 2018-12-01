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Рекорд радиодиктанта: Более 300 человек написали текст без ошибок

Вчера, 15:30 citynews.net.ua | Напечатать

В этом году 311 человек написали радиодиктант без единой ошибки – это рекорд за все 18 лет существования проекта.

Об этом заявила куратор радиодиктанта национального единства Алина Акуленко, сообщает UA: Украинское радио.

«Стоит уточнить, что 311 – это количество людей, которые написали радиодиктант безупречно. Но еще 1004 человека допустили одну незначительную ошибку, например, имеют в тексте мелкую описку. То есть, с точки зрения лингвистики в большинстве случаев – это и не ошибка. Но если речь идет о языковом конкурсе и работе без единой ошибки, то проверяющая комиссия такие работы разграничивала. Фактически, мы можем говорить, что 1500 человек из 30 тысяч участников продемонстрировали высокий уровень грамотности. И это, по-моему, неплохой показатель, потому что текст радиодиктанта был насыщен как орфограммами, так и пунктограмамми», - отметила она.

По словам Акуленко, этот диктант стал еще и самым массовым. В этом году его написали 32799 участников - это практически на три тысячи больше, чем в прошлом году. Собственно, это ежегодная тенденция: каждый раз добавляется около трех тысяч участников. На самом деле, участников было значительно больше, просто не все присылают свои радиодиктанты.

Победители (полный список смотрите здесь) получат памятные подарки: книги и сертификаты на экскурсию в Музей телевидения в телецентр «Карандаш» (г. Киев, ул. Ю. Ильенко, 42). Сертификат действителен в течение года, поэтому воспользоваться им получат возможность не только киевляне.


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