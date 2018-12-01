США поздравили Украину с созданием единой церкви

Официальный Вашингтон поздравил украинский народ по случаю создания Православной церкви Украины и избранием ее предстоятелем митрополита Епифания.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты приветствуют митрополита Епифания с избранием Предстоятелем Православной церкви Украины. Создание Церкви – это исторический момент для Украины», - подчеркивается в документе.

При этом отмечается, что США твердо поддерживают Украину и уважают свободу вероисповедания без внешнего вмешательства.

«Право на свободу вероисповедания распространяется на всех Украинских, включая тех, кто выбирает присоединения или неприсоединения к новой Православной церкви», - отметили в Госдепе.