Рада планирует разрешить строительство пограничных объектов в прибрежных зонах

Верховная рада Украины планирует разрешить строительство объектов пограничной инфраструктуры в прибрежных защитных полосах, вокруг водоемов, на островах, а также в границах пляжной зоны. Соответствующий законопроект №6777 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы" в первом чтении за основу поддержали 227 нардепов, передает РБК-Украина.

В частности, документом предусматривается, что в пределах пограничной полосы для обеспечения соблюдения режима госграницы военным частям Государственной пограничной службы для инженерно-технического обустройства и надлежащего содержания границы предоставляются в постоянное пользование земельные участки шириной не менее 50 м вдоль линии госграницы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема.

При этом земли водного фонда передаются органам Госпогранслужбы в постоянное пользование для строительства объектов пограничной инфраструктуры.

Документом также предусматривается освободить от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства граждан и юридических лиц, которые используют участки для строительства объектов пограничной инфраструктуры.