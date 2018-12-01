В оккупированном Донецке в результате минно-взрывной травмы погиб мирный житель

В оккупированном Донецке в результате минно-взрывной травмы погиб мирный жительСегодня, 10:19
В неподконтрольном украинским властям Донецке, в поселке Трудовские в результате минно-взрывной травмы погиб мирный житель.
Об этом сообщил «глава администрации» Петровского района Донецка Максим Жуковский, передают местные интернет-ресурсы.
«Вчера (17 декабря – прим. ред.) около 23:00 в поселке Трудовские по ул. Зеленый Гай мирный житель погиб из-за получения минно-взрывной травмы. Причины трагедии неизвестны», – утверждает Жуковский.
Как заявил «глава администрации» района, «обстоятельства трагедии устанавливаются сотрудниками прокуратуры ДНР».