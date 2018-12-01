Спасатели рассказали о причине аварии на водопроводе в Торецке

Водоснабжение в Торецке и соседних поселках отсутствует из-за порыва водопровода в результате боевых действий.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероники Бахал в эфире "112 Украина".

По ее словам, порыв водопровода произошел в результате боевых действий.

"Для выявления места порыва и проведения ремонтных работ не предоставлены гарантии безопасности для работ на аварийном участке", - отметила Бахал.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе без воды остались Торецк и соседние поселки. В частности, остановлено централизованное водоснабжение также города Зализное и поселков Северный и Пивденное.