Украинский «Донбасс» и российский «Собибор» не попали в шорт-лист «Оскара»Сегодня, 09:40
Американская киноакадемия опубликовала список из девяти картин-претендентов на статуэтку «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
В этот шорт-лист не попали украинский фильм «Донбасс» Сергея Лозницы и российский «Собибор» Константина Хабенского, сообщается на сайте кинопремии.
Претендуют на премию ленты:
«Магазинные воришки» (Япония);
«Айка» (Казахстан);
«Капернаум» (Ливан);
«Рим» (Мексика);
«Холодная война» (Польша);
«Пылающий» (Южная Корея);
«Птицы прохода» (Колумбия);
«Виновный» (Дания);
«Никогда не отводи взгляд» (Германия).
Окончательный список номинантов на «Оскар» будет объявлен 22 января 2019 года, а вручение самой престижной награды в киноискусстве состоится 24 февраля.
В октябре «Донбасс» прошел квалификацию на участие в категории Лучший фильм на иностранном языке кинопремии «Оскар».
Фильм рассказывает о людях, живущих в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.
Поясняя замысел своей ленты, режиссер подчеркнул: «Донбасс — это не регион, а понятие, и это стало возможно потому, что криминальные отношения там — основа жизни, и у многих людей, живущих там, нет почвы под ногами».