Денисова требует предоставить Сущенко медицинскую помощь

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием предоставить украинскому журналисту, политзаключенному Роману Сущенко медицинскую помощь.

Об этом сообщает Facebook Денисовой.

В письме украинский омбудсмен отметила, что накануне Сущенко сообщил об ужасных условиях содержания в колонии: антисанитарию, плесень, тараканов, крыс. Кроме того, по словам родственников, у политзаключенного недавно диагностирован артериальную гипертензию.

"Я срочно обратилась с письмом к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно принять меры по обеспечению гражданина Украины Романа Сущенко надлежащими условиями содержания и медицинской помощью", - написала Денисова.