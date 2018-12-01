В Киеве начал курсировать первый электробус

В Киеве тестируют первый электрический автобус. С 13 декабря он курсирует на маршруте №599 от метро Харьковская до улицы Шептицкого, сообщается на странице компании-производителя Skywell в Facebook.

Электробус китайского производства арендовало ООО Транс-Сити для выполнения функции общественного транспорта.

Его длина составляет 8,5 м, вместительность – 61 место. Салон оборудован кондиционером и пандусом для людей с инвалидностью; отапливается дизельным обогревателем по типу Webasto.

На одном заряде автобус ездит до 300 км и заряжается ночью. В компании говорят, что одного заряда достаточно для дневного пробега. Емкость батареи составляет около 200 кВт. По данным производителя, ориентировочная цена электробуса составит 9 млн грн.