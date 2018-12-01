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В Чермалыке из-за обстрела ранен местный житель

Вчера, 18:31 citynews.net.ua | Напечатать

Незаконные вооруженные формирования обстреляли поселок Чермалык, в результате чего местный житель получил ранение.

Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня на странице операции Объединенных сил в Facebook.

«16 декабря, около 12:00, в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны Набережного наемниками из вооруженных формирований Российской Федерации, на территории населенного пункта Чермалык был ранен 50-летний мужчина», – говорится в сообщении.

Пострадавшего на машине волонтеров оперативно доставили в Мариупольский военно-медицинский госпиталь с диагнозом: огнестрельное слепое пулевое ранение средней трети левого бедра. После оказания медицинской помощи врачи оценивают его состояние как стабильное.

По словам пострадавшего, огневое ранение он получил, когда днем ​​передвигался по двору своего дома, находящегося по адресу: ул. Никитина, д. 25.

Других пострадавших, по информации СЦКК, среди гражданского населения в Чермалыке нет.

«Украинская сторона СЦКК осуждает действия вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по обстрелу населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Провокационные активные боевые действия оккупационной администрации свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских соглашений», – подытожили в СЦКК.


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