В Чермалыке из-за обстрела ранен местный житель

В Чермалыке из-за обстрела ранен местный жительВчера, 18:31
Незаконные вооруженные формирования обстреляли поселок Чермалык, в результате чего местный житель получил ранение.
Об этом сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня на странице операции Объединенных сил в Facebook.
«16 декабря, около 12:00, в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны Набережного наемниками из вооруженных формирований Российской Федерации, на территории населенного пункта Чермалык был ранен 50-летний мужчина», – говорится в сообщении.
Пострадавшего на машине волонтеров оперативно доставили в Мариупольский военно-медицинский госпиталь с диагнозом: огнестрельное слепое пулевое ранение средней трети левого бедра. После оказания медицинской помощи врачи оценивают его состояние как стабильное.
По словам пострадавшего, огневое ранение он получил, когда днем передвигался по двору своего дома, находящегося по адресу: ул. Никитина, д. 25.
Других пострадавших, по информации СЦКК, среди гражданского населения в Чермалыке нет.
«Украинская сторона СЦКК осуждает действия вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по обстрелу населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Провокационные активные боевые действия оккупационной администрации свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских соглашений», – подытожили в СЦКК.