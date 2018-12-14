В Виннице митрополит УПЦ МП объявил прихожанам Собора о переходе в новосозданую православную церковь Украины

Во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы, ранее подчинявшемуся УПЦ МП, митрополит Симеон объявил прихожанам о переходе в новосозданную Православную церковь Украины. Информацию об этом подтвердил руководитель пресс-службы епархии протодиакон Владислав Демченко, - сообщает местный сайт 0432.

По словам спикера, обычные прихожане никаких изменений не почувствуют. Произошла лишь смена руководства в Киеве. На вопрос: "На каком языке теперь править в храме?" - отец Владислав ответил, - на каком пожелают сами прихожане или украинский, или церковно-славянском.

Информации о переходе других паств в Винницкой области к Новой объединенной церкви пока нет.

Как сообщалось ранее, 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей Украины. На нем избрали главу Поместной церкви, которым стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний. 6 января в Константинополе он должен получить Томос.