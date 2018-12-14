В Брюсселе в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС подписали четыре финансовых соглашения

В ходе Совета ассоциации Украина-ЕС, который начался сегодня в Брюсселе, стороны подписали четыре важных финансовых соглашения. Об этом сообщает "Укринформ".

Документы касаются, в частности, финансовой поддержки Еврокомиссией проектов энергоэффективности, повышения квалификации сотрудников органов государственной власти, модернизации системы профессионально-технического образования, продвижения контактов между людьми с ЕС и украинским обществом и т.п.

В частности, целью соглашения между правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании мероприятия "Программа поддержки энергоэффективности в Украине - EE4U-II" является привлечение помощи Европейского Союза на финансирование мероприятий по энергосбережению и эффективному использованию энергоресурсов в Украине, что будет способствовать уменьшению национального энергопотребления и выбросов парниковых газов , увеличению энергетической безопасности Украины.

Документ предусматривает реализацию проектов энергоэффективности, которые приведут к уменьшению потребления энергии на уровне многоквартирных домов, улучшению условий для инвестиций в эту отрасль, а также совершенствование системы аудита в сфере энергетики. Общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет 54 млн евро.

От правительства Украины данное соглашение подписал вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, от Европейской Комиссии - комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговорам относительно расширения Йоханнес Хан.

Еще один документ - соглашение между правительством Украины и Европейской Комиссией о финансировании Программы технического сотрудничества 2018 года - направлено на укрепление институциональной способности украинских властей имплементировать законодательные нормы ЕС в украинское законодательство. В частности, обеспечить выполнение положений Соглашения об ассоциации/ПЗСТ в избранных приоритетных направлениях: окружающая среда, транспорт, энергетика, санитарный и фитосанитарный контроль, бухгалтерский учет, стандартизация, электронная коммуникация, кибербезопасность. Отдельно в соглашении прописаны принципы уважения органов государственной власти Украины к правам человека и основным свободам. Общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет 37 млн евро.

Третье соглашение - "EU4Skills: Лучшие навыки для современной Украины" - направлено на реформирование и модернизацию системы профессионально-технического образования в Украине для содействия устойчивому и инклюзивному социально-экономическому развитию благодаря лучшему экономическому управлению, увеличению диверсификации и высокой производительности труда. Общий бюджет соглашения составляет 58 млн евро.

И четвертое соглашение - "Программа расширения контактов между людьми: Дом Европы" предусматривает привлечение помощи Европейского Союза для продвижения контактов между людьми из ЕС и украинским обществом с целью обмена лучшими практиками и содействия взаимопониманию. Этот документ, в частности, предусматривает профессиональный обмен для краткосрочной профессиональной стажировки в странах-членах ЕС, в первую очередь, благодаря существующим программам и проектам государств-членов, а также поддержку программного и информационного центра "Дом Европы". Общий вклад ЕС в рамках этого Соглашения составляет 18 млн евро.