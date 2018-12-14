Кабмин упростил регистрацию транспортных средств

Кабинет Министров внес изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона не будет предусматривать обязательный экспертный обзор.

Кроме того, теперь экспертный обзор не нужно проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.