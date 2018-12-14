В Варшаве произошла массовая драка с участием украинцев

В Варшаве произошла массовая драка с участием украинцевСегодня, 12:14
В Варшаве (Польша) произошла массовая драка между поляками и украинцами. Об этом сообщает "Польское радио".
Сообщается, что инцидент произошел вчера перед Виленским вокзалом. По словам свидетелей, все началось с потасовки между несколькими поляками и украинцами, в ход пошли кулаки, а через некоторое время они начали бросать друг в друга стеклянными бутылками.
Также сообщается, что прохожие были вынуждены укрыться на ближайшей остановке. Участники драки разошлись, прежде чем прибыла полиция.