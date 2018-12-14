Территорию вокруг арсенала в Ичне очистили от снарядов

Территорию в 16-ти километровой зоне вокруг арсенала боеприпасов в Ичне (Черниговской области) очистили от снарядов.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской облгосадминистрации.

Как отмечается, сейчас вокруг арсенала в Ичне завершены работы по очистке от взрывоопасных предметов.

"Очищено 80 участков разминирования, 79 733 га прилегающей к территории арсенала. Изъято 100 351 взрывоопасный предмет, отработано 308 сообщений от населения об обнаружении боеприпасов", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели проверяют качество очистки территорий от неразорвавшихся боеприпасов.