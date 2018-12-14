Военные ВСУ отправились в Косово на фоне напряжения на Балканах

Украинские военные инженеры отправились в Косово для выполнения задач в составе многонациональных сил KFOR.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Следующие полгода украинцы будут выполнять задачи по разминированию и налаживанию инфраструктуры.

Все военные прошли отбор - они не только знают английский язык, но и могут элементарно выражаться на языке местного населения Косово. Все также могут предоставлять первую медицинскую помощь.

"Именно по нашей работе страны-члены НАТО будут оценивать и все Вооруженные Силы Украины, нашу способность выполнять поставленные задачи, профессионализм и готовность стать полноправным членом НАТО во всех аспектах", - отметил представитель украинской группы старший солдат Сергей Дорогавцев.

Первой задачей украинцев будет подготовка к восстановлению одной из магистральных дорог.