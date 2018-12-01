В Харьковской психбольнице издеваются над пациентами

Персонал Харьковской областной психиатрической больницы № 2, что находится в городе Барвенково, жестоко обращается с пациентами.

Об этом по результатам мониторинга заявили в офисе омбудсмена Людмилы Денисовой и пообещали направить соответствующую информацию в прокуратуру.

Представители омбудсменоа во время визита в больницу обнаружили, что некоторые пациенты по неизвестным причинам отсутствовали на территории медучреждения.

В женском отделении выявлен факт злоупотребления личными пенсионными средствами пациентов на нужды больницы. Особенно это касается тех пациентов, которые находятся в больнице много лет.

Также мониторы омбудсмена обнаружили, что в мужском отделении нет горячей воды, кровати с панцирной сеткой, плохого качества матрасы и постельное белье, отсутствуют прикроватные тумбочки, пациенты курят в помещении.

В офисе уполномоченного говорят, что пациенты больницы не выходят на прогулки и не имеют свободного доступа к питьевой воде.

Кроме того мониторы осмотрели здания, расположенные на территории медучреждения.

В одном из помещений, в котором отсутствует отопление, были найдены пятеро пациентов. Они вместе с сотрудником больницы по непонятной причине были закрыты в нем с утра до 15:00. Один из пациентов, незрячий, был в тапочках на босу ногу и трясся от холода. Представители омбудсмена были вынуждены вызвать полицию. При этом пациенты отказывались возвращаться в отделение, боясь, что к ним могут применить физическое насилие.

По результатам визита в лечебное учреждение составлен отчет с рекомендациями, который будет направлен руководству Харьковской области и областной прокуратуры, заверили у Денисовой.