С 25 ноября по 14 декабря таможни оформили 2800 авто на еврономерах на сумму 187,1 млн

Украинские таможни по состоянию на 14 декабря оформили около 2800 автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"С начала действия новых правил ввоза транспортных средств было оформлено почти 2800 транспортных средств на еврономерах. Сумма уплаченных таможенных платежей составила почти 187,1 млн грн", - говорится в сообщении.

Активнее всего растаможивают автомобили в Черновицкой области - 677 автомобилей, Волынской - 604, Киеве - 414 и Ровенской области - 202.