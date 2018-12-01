Сущенко может попасть в больницу

Украинского журналиста, политзаключенного Романа Сущенко могут увезти из колонии в больницу для стационарного лечения.

Об этом рассказала дочь политзаключенного Юлия Сущенко, передает "Укрінформ".

Она отметила, что Сущенко позвонил своим родным из колонии в пятницу, 14 декабря. Он рассказал, что врачи поставили диагноз "артериальная гипертензия" и рекомендуют отвезти его на обследование в другой город.

"Врачи колонии отцу поставили предварительный диагноз "артериальная гипертензия", ему советуют пройти дополнительное обследование. Однако из-за того, что в тюрьме в Утробино нет необходимого оборудования, отца нужно везти в другой город и класть на стационар на неделю. Вероятно, это уже будет после Нового года", - сказала дочь.

Также дочь рассказала, что в камере Сущенко очень холодно, он ходит там в верхней одежде. Политзаключенным до сих пор не выдали одеяло, которую он приобрел еще месяц назад в местном магазине.

По словам Юлии Сущенко, пока остается нерешенным вопрос с разрешением о посещении Сущенко его представителем в ЕСПЧ Марком Фейгиным.