Донецкий «Шахтер» выпал из Лиги Чемпионов

Донецкий «Шахтер» выпал из Лиги ЧемпионовСегодня, 16:50
Донецкий “Шахтер” вечером 12 декабря в Киеве сыграл вничью со счетом 1:1 заключительный матч группового турнира Лиги Чемпионов УЕФА с французским “Лионом” и выбыл из турнира.
Счет на 22-й минуте в результате хорошо разыгранной комбинации открыл игрок "Шахтера" Жуниор Мораес.
“Горнякам” удавалось удерживать победный счет до 65-й минуты, когда Фекир смог забить ответный гол.
В другом матче группы F, в которой выступали “горняки”, “Манчестер Сити” на своем поле выиграл у немецкого “Хоффенхайма” со счетом 2:1.
Таким образом, после 6 матчей “Шахтер” набрал 6 очков, выбыл из розыгрыша Лиги Чемпионов, однако в начале 2019 года продолжит выступать уже в Лиге Европы.