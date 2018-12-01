Донецкий «Шахтер» выпал из Лиги Чемпионов

Донецкий “Шахтер” вечером 12 декабря в Киеве сыграл вничью со счетом 1:1 заключительный матч группового турнира Лиги Чемпионов УЕФА с французским “Лионом” и выбыл из турнира.

Счет на 22-й минуте в результате хорошо разыгранной комбинации открыл игрок "Шахтера" Жуниор Мораес.

“Горнякам” удавалось удерживать победный счет до 65-й минуты, когда Фекир смог забить ответный гол.

В другом матче группы F, в которой выступали “горняки”, “Манчестер Сити” на своем поле выиграл у немецкого “Хоффенхайма” со счетом 2:1.

Таким образом, после 6 матчей “Шахтер” набрал 6 очков, выбыл из розыгрыша Лиги Чемпионов, однако в начале 2019 года продолжит выступать уже в Лиге Европы.