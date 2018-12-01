ГСЧС: Все химически опасные объекты в Мариуполе под круглосуточной охраной

Все химически опасные объекты, которые находятся на территории Мариуполя, оборудованы системами оповещения, средствами пожаротушения и обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Об этом со ссылкой на информацию 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Донецкой области сообщает пресс-служба мариупольского горсовета.

Химические объекты находятся под круглосуточной надежной охраной. По информации спасателей, они работают в штатном режиме и не представляют угрозы населению.