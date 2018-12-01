В Госпогранслужбе Украины стартовали сборы резервистов

В Государственной пограничной службе Украины с 11 декабря проходят сборы резервистов.

Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ.

Отмечается, что мужчины в возрасте от 25 до 50 лет прибыли в учебный центр из всех уголков Украины.

"Во время курса подготовки резервисты получат необходимые знания и навыки по общевойсковым и пограничным дисциплинам. В дальнейшем эти знания могут быть применены резервистами на практике - при выполнении служебно-боевых задач по охране государственной границы. Программа подготовки включает такие предметы, как тактика пограничной службы, тактико-специальная подготовка, общая тактика и огневая подготовка, а также тактическая медицина и личная безопасность и применение силы", – говорится в сообщении.

По итогам подготовки участникам собрания будут вручены соответствующие свидетельства.