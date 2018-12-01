НАТО поможет усилить Военно-морские силы Украины

НАТО поможет усилить Военно-морские силы УкраиныСегодня, 14:12
НАТО поможет Украине улучшить Военно-морские силы.
Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Украины в Брюсселе, передает РБК-Украина.
По его словам, в ответ на агрессивные действия России НАТО увеличит оценку действий РФ на украинских территориях.
"У нас только что была очень важная дискуссия о помощи НАТО Украине и агрессивных действиях России в Черном море... Мы также помогаем Украине улучшить свои военно-морские силы и кибербезопасность. В ответ на агрессивные действия России НАТО увеличит оценку действий РФ на украинских территориях", - сообщил Столтенберг.
Он отметил, что НАТО предоставит Украине политическую и практическую помощь в противостоянии агрессии РФ.
"НАТО поможет политически и практически поможет Украине. Это включает в себя примерно 40 миллионов евро, которые были отданы союзниками для помощи Украине. Сегодня я говорил господину Порошенко, что мы будем продолжать проводить такую помощь и до конца этого года и в дальнейшем", - добавил генсек.
В свою очередь Порошенко подчеркнул, что нужно усилить постоянное присутствие в Черном море, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации.