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Снегопады в Украине обесточили 170 населенных пунктов

Сегодня, 10:32 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на утро 13 декабря в результате снегопадов в Украине обесточены 170 населенных пунктов.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что из-за снегопадов и сильных порывов ветра обесточены 170 населенных пунктов в шести областях. В частности, в Черниговской - 85, Киевской - 40, Сумской - 30, Херсонской - 9, Кировоградской - 4 и Николаевской - 2.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Движение транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечено 1 тыс. 742 чел. и 1 тыс. 169 ед. техники", - добавили в ГСЧС.


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