Состояние Гриба резко ухудшилось

Похищенному в Беларуси украинцу Павлу Грибу, которого в РФ обвиняют в якобы подготовке теракта, резко стало плохо.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.

«Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела. «Скорая помощь» никакой помощи оказать не смогла», – написал он.

Игорь Гриб подчеркнул, что судебное заседание перенесли на 21 декабря.