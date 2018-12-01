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Состояние Гриба резко ухудшилось

Сегодня, 17:55 citynews.net.ua | Напечатать

Похищенному в Беларуси украинцу Павлу Грибу, которого в РФ обвиняют в якобы подготовке теракта, резко стало плохо.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его отец Игорь Гриб.

«Очередное заседание Северо-Кавказского окружного военного суда так и не состоялось. У Павла сильная боль в животе, рвота, повышенная температура тела. «Скорая помощь»  никакой помощи оказать не смогла», – написал он.

Игорь Гриб подчеркнул, что судебное заседание перенесли на 21 декабря.


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