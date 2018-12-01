В Киеве на станциях метро заработали банкоматы

В Киеве на станциях метрополитена начали работу банкоматы.

Об этом сообщает пресс-служба метро.

Сообщается, что "ПриватБанк" запустил свои банкоматы и терминалы самообслуживания в холлах центральных станций киевского метро "Крещатик", "Театральная" и "Арсенальная". Сегодня на этих станциях работают банкоматы и девять терминалов самообслуживания.

"Пассажиры столичного метро получили долгожданную возможность пользоваться банковскими услугами по дороге на работу или домой. Несмотря на то, что реализация этого нужного людям проекта в связи с техническими трудностями длилась более года, мы вместе с руководством метрополитена надеемся завершить оборудования банковскими комплексами всех крупнейших станций подземки до нового года", - отметил руководитель направления "Розничный бизнес" "ПриватБанка" Алексей Шабан.

Отмечается, что согласно проведенному открытому конкурсу и подписанному соглашению "ПриватБанк" планирует установить 52 банкомата и 149 терминалов самообслуживания на 47 станциях метро.