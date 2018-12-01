Кабмин создал комиссию по подготовке консолидированной претензии к РФ

Кабмин создал комиссию по подготовке консолидированной претензии к РФСегодня, 14:59
Кабинет Министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам обобщения правовой позиции государства по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовки консолидированной претензии Украины к РФ по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, передает 112.Украина.
Главой комиссии назначена вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, заместителями будут замминистров по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерства иностранных дел.
Согласно положению, основными заданиями комиссии будет:
координация действий органов исполнительной власти в вопросе обобщения правовой позиции государства по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации и подготовки консолидированной претензии Украины к РФ по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины;
обобщение правовой позиции;
анализ состояния соблюдения прав и свобод граждан на оккупированных территорий;
подготовка предложений по реализации государственной политики в соответствующих вопросах;
подготовка консолидированной претензии к России.