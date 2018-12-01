Киев закроют для грузовиков с 16:00

Въезд для грузовиков в Киев закроют с 16:00, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

«Утром мы не закрывали въезд в город, поскольку погодные условия были более-менее нормальными. Планируется закрытие въезда в город с 16:00 сегодня, как раз перед вечерним пиковым временем», - приводит слова Пантелеева 112 Украина.

Чиновник предупредил о том, что с помощью эвакуаторов будут перемещать автомобили, которые припаркованы неправильно или препятствуют работе коммунальной техники.

Напомним, в Украине в среду, 12 декабря, в большинстве регионов ожидаются снег и метели, без осадков будет лишь в западных областях.

