Нацполиция предупреждает водителей об осложнениях на дорогах в 7 областях

В связи с сильными снегопадами в Украине в среду, 12 декабря, Национальная полиция предупреждает водителей об осложнениях на дорогах семи областей.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В частности, сегодня ожидается осложнение погодных условий в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях.

"Сегодня на дорогах страны непогода, гололед, налипание мокрого снега", - отметили в Нацполиции и дали несколько советов для тех, кто будет сегодня в дороги.

Сначала водителям стоит проверить техническое состояние своего автомобиля и не садиться за руль, если машина еще не "переобута". Также стоит придерживаться безопасной скорости, особенно на мостах, спусках и переходах. Также нужно не забывать о пешеходах и включать фары.