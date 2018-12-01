Закон о прекращении договора о дружбе с Россией вступил в силу

Сегодня, 12 декабря, вступил в силу закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.

Согласно закону, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией прекращается с 1 апреля 2019 года. Таким образом, договор о дружбе действовал на протяжении 20 лет.

Отметим, документ подписали в 1997 году президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года после обмена грамотами о ратификации в Москве. Стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.