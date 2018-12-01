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Новогодний стол подорожал для украинцев на 20%

Сегодня, 17:34 citynews.net.ua | Напечатать

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола для украинской семьи из 4 человек повысится по сравнению со стоимостью в прошлом году почти на 20% и составит 1535 грн.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

По его словам, для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, 3 кг салата «Оливье» традиционной рецептуры обойдется в 129,76 грн. Это на 25% больше, чем при праздновании нового 2018 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда является колбаса - 53,08 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка - 27 грн, 6 яиц - 15,10 грн и 180 г майонеза - 9,50 грн. Еще в 25,08 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

Немного дешевле - 118,32 грн - будет стоить салат «Сельдь под шубой» (1,5 кг). Львиную долю его стоимости составит филе сельди - 100 грн за 0,5 кг. Майонез обойдется в 9,50 грн, морковь - 2,38 грн (1 шт.), Свекла - 2,35 грн (1 шт.), Лук - 2,15 грн (1 шт.), Картофель - 1,94 грн (2 шт.).

Существенно возрастут расходы на мясные продукты, отметил Пугачев. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы «Салями» будет стоить в среднем 80 грн, столько же подбрюшины копченой - 75 грн, а биток из свинины свежий - 78,50 грн. За 1 кг филе куриного придется заплатить в среднем 111 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 344,50 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - 54 грн и пачка масла сливочного (200 г) - 32,25 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит, в среднем, 159,48 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 13,84 грн, грибы (1 кг) - 47,90 грн, перец сладкий (0,5 кг) - 51 грн, огурцы свежие (0,5 кг) - 16,77 грн, помидоры свежие (1 кг) - 29,97 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 78 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 50 грн., 1 кг бананов обойдется в среднем в 22 грн, лимон (200 г) - 6 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 19,89 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского (0,75 л) обойдется в 98 грн. В полтора раза больше - 155 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,10 грн. За 2 л сока придется заплатить 38,30 грн, минеральной воды (1,5 л) - 11,30 грн, за сладкую воду (2 л) - 26,50 грн.

Семьям, имеющим возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2005,30 грн, отметил Пугачев.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола в Киеве составит 1647,60 грн, что на 13,6% больше стоимости новогоднего стола 2018 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2157,60 грн, отметил Николай Пугачев.


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