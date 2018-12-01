Савченко заявила о прекращении голодовки

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, заявила, что с 13 декабря прекращает сухую голодовку.

Об этом она сказала сегодня, 11 декабря, в Шевченковском районном суде Киева, пишет РБК-Украина.

По словам Савченко, ее голодовка продлится завтра, 12 декабря, седьмой день и после этого она намерена ее прекратить.

"Я сказала, что сухая голодовка будет продолжаться, пока не решится вопрос с подачей декларации. Я хочу сказать, что не следствие, а банк пошел навстречу и сделал все возможное, чтобы приехать ко мне в тюрьму, поскольку меня не хотят вывезти в отделение банка. Поэтому, моя сухая голодовка продолжается завтра крайний день. Я подарю им еще один день жизни, чтобы было больше, чем в России. Я покажу, что в Украине я могу еще больше. Поэтому завтра, крайний седьмой день сухой голодовки. На восьмой день я начинаю пить и возвращаться к жизни", - заявила она.