» » Сейм Литвы призывал отключить РФ от системы SWIFT

Сейм Литвы призывал отключить РФ от системы SWIFT

Сегодня, 15:56 citynews.net.ua | Напечатать

Литовский Сейм принял резолюцию в поддержку Украины, в которой предлагает расширить санкции против России после захвата украинских судов и моряков в районе Керченского пролива, сообщает Укринформ.

«Принятая резолюция решительно осуждает военную агрессию против Украины со стороны Российской Федерации и агрессивные односторонние действия, которые являются грубым нарушением двусторонних и многосторонних соглашений и международного права, угрожают всему региону и европейской безопасности, и призывает к немедленным действиям», - говорится в сообщении.

В резолюции отмечается, что Россия перешла «красные линии», напав на украинские суда в районе Керченского пролива: «Сейм Литвы призывает к радикальному изменению стратегии Запада по сдерживанию российской агрессии, переходу к конкретным действиям, которые должна предпринять Россия, и, если они не будут реализованы, к введению гораздо более эффективных и более широких санкций».

При этом предлагается выдвинуть несколько условий и требований к России: контроль над Керченским проливом должен перейти к ООН; оккупированные Россией территории Украины - переданы под управление миротворческой миссии ООН; всех заключенные украинские граждане - как политические заключенные, так и военнопленные - должны быть освобождены.

«Если Россия не выполнит эти требования в ближайшее время или наложит вето на эти решения, предлагается ввести всеобъемлющие санкции, в том числе на российский газовый, нефтяной и финансовый секторы, включая исключение из системы SWIFT», - говорится в резолюции.

Сейм поддерживает присутствие НАТО в Черном море, призывает государства-члены ЕС и НАТО расширять и углублять сотрудничество с Украиной, способствовать укреплению ее обороноспособности, осуществлению реформ с тем, чтобы к 2027 году Украина была надлежащим образом подготовлена к запуску в ЕС переговоров о присоединении.

В документе, принятом Сеймом, содержится обращение к государствам-членам ЕС и НАТО, а также ООН, ОБСЕ, Совету Европы и парламентским собраниям принять все меры для обеспечения того, чтобы Россия положила конец агрессии против Украины, прекратила милитаризацию Приазовья, а территориальная целостность Украины была восстановлена.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:13

Беспилотный самолет США мониторит ситуацию на Донбассе

Сегодня, 17:32

В оккупированном Луганске из-за массового оттока кадров критически не хватает квалифицированных рабочих

Сегодня, 17:11

Суд вернул должность Насирову

Сегодня, 16:46

В ГПСУ рассказали, сколько россиян получили отказ во въезде в Украину

Сегодня, 15:17

СБУ задержала одного из организаторов массовых беспорядков в Луганске в 2014 году

Сегодня, 14:51

В ОРДЛО пугают население принудительной мобилизацией на КПВВ

Сегодня, 14:11

В «ДНР» заявили, что будут «судить» украинского военнослужащего

Сегодня, 13:33

Косметику в Украине будут производить с соблюдением европейских требований

Сегодня, 12:46

На Луганщине сформированы три эшелона медучреждений для помощи раненым

Сегодня, 12:37

Вследствие обстрела боевиков Золотое осталось без водоснабжения

Сегодня, 10:56

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 31 тыс. человек

Сегодня, 10:46

Закон о прекращении «большого договора» с РФ опубликован в «Голосе Украины»

Новости Украины:

Сегодня, 18:11

В Украине с 2019 года внедрят электронные медицинские карточки

Сегодня, 17:34

Новогодний стол подорожал для украинцев на 20%

Сегодня, 17:10

Савченко заявила о прекращении голодовки

Сегодня, 16:46

В ГПСУ рассказали, сколько россиян получили отказ во въезде в Украину

Сегодня, 15:56

Сейм Литвы призывал отключить РФ от системы SWIFT

Сегодня, 15:18

ВСП просит Порошенко назначить еще 23 судей

Сегодня, 14:50

В трех школах Киева приостанавливают занятия в начальных классах

Сегодня, 13:59

В киевском метро предупредили об изменении в работе

Сегодня, 13:33

Косметику в Украине будут производить с соблюдением европейских требований

Сегодня, 13:32

На Херсонщине при попытке разобрать снаряд погиб мужчина

Сегодня, 12:47

Госдеп советует американцам воздержаться от поездок в Украину в области с военным положением

Сегодня, 12:35

В Карпатах высота снежного покрова местами достигает 37 см

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 