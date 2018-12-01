ВСП просит Порошенко назначить еще 23 судей

Высший совет правосудия просит президента Украины Петра Порошенко назначить еще 23 судей.

Об этом сообщает сайт ВСП.

Сообщается, что сегодня совет рассмотрел материалы на внесение представления президенту о назначении 23 судей. Их полномочия прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены, но они занимают должности, которые не являются вакантными.

Также сообщается, что судьи прошли квалификационное оценивание, а ВККС рекомендовала их к назначению. Высший совет правосудия не установил обстоятельств, которые могли бы быть основанием для отказа во внесении представления.