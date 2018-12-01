В Карпатах высота снежного покрова местами достигает 37 см

В Карпатах по состоянию на утро 11 декабря 2018 года высота снежного покрова местами достигает 37 см.

Об этом говорится в сообщении отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

Так, по информации синоптиков, по состоянию на 08:00 на Сл Пожежевская температура воздуха составляла -8,5 градусов мороза, порывы ветра до 7 м/с, высота снежного покрова составляет 10-34 см, снег метелевых, хорошо закреплен.

Кроме того, на Сл Плай температура воздуха составила -6,8 градусов мороза, порывы ветра до 4 м/с, высота снежного покрова составляет 8-10 см, снег свежий, пылевидный.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -11,3 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 37 см", - говорится в сообщении