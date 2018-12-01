В Одессе неизвестные захватили здание медуниверситета

В Одессе сегодня, 10 декабря, неизвестные захватили здание Национального медицинского университета (ОНМедУ).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве сообщили, что около 8:00 неизвестные силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места.

"Сейчас лица, захватившие университет, увольняют работников, передавая приказы через входную дверь университета, и уничтожают официальную документацию. Здание университета охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана, что делает невозможным доступ в заведение", - рассказал и.о. ректора университета Константин Аймедов.

В Минздраве считают недопустимыми такие действия лиц, действующих практически в интересах экс-ректора, и призывают работников не выполнять незаконные приказы и распоряжения. Также Минздрав связывает эти события с тем, что именно сегодня комиссия Министерства юстиции рассматривает жалобу ведомства Украины по поводу незаконной регистрации Юрия Сухина руководителем ОНМедУ.