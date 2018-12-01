В ВР предлагают не штрафовать нерастаможенные еврономера для военных на Донбассе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают не штрафовать владельцев нерастаможенных автомобилей на еврономерах, которые передали эти авто на нужды Вооруженных сил, Национальной гвардии и другим силовым структурам, которые участвуют в операции объединенных сил на Донбассе.

Соответствующий законопроект №9383 зарегистрирован в парламенте.

При этом, предлагается, что соответствующие изменения будут касаться только авто, переданных военным до вступления в силу законов о введении новой формулы растаможивания.

Летом 2018 года гендиректор специализирующейся на проблемных активах государственной электронной площадки СЕТАМ Виктор Вишнев сообщил, что в зону боевых действий на Донбассе для нужд военных передано уже более тысячи автомобилей на еврономерах. Переданные авто были конфискованы на границе за перевозку контрабанды.